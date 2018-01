Παραδόθηκε η προεδρία του Eurogroup από τον Ντάισελμπλουμ στον Σεντένο

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Παρίσι η παράδοση της προεδρίας του Eurogroup από το Γερούν Ντάισελμπλουμ στον Πορτογάλο υπουργό Οικονομικών, Μάριο Σεντένο. Ο Γ. Ντάισελμπλουμ διετέλεσε πρόεδρος του Eurogroup από το 2013, ενώ η θητεία του λήγει επίσημα αύριο.

