"Παρέλυσαν" οι βορειοανατολικές ΗΠΑ από το δριμύ ψύχος

Το κύμα ψύχους και οι πολικές θερμοκρασίες "παρέλυσαν" σήμερα το βορειανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές.

Στη Νέα Υόρκη το θερμότερο έδειξε -10 βαθμούς κελσίου και προκειμένου να αντιμετωπίσουν το τσουχτερό κρύο οι κάτοικοι της αμερικανικής μεγαλούπολης ντύθηκαν ζεστά, φορώντας πολλά ρούχα, για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν στους δρόμους. Πολλοί ήταν οι τολμηροί που περπάτησαν έως τον ποταμό Χάντσον, τμήμα του οποίου έχει παγώσει, για να απολαύσουν το εντυπωσιακό τοπίο.

#FDNY members are hard at work keeping New Yorkers safe. In this photo, members were on scene of an all-hands fire at 101-45 103 St in #Queens. Remember – if you are a homeowner or business owner, shovel a path to hydrants so they are accessible to Firefighters pic.twitter.com/2A7OqqtLwO