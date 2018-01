Τραμπ: Καλωσορίζει τις συνομιλίες ανάμεσα στη Βόρεια και Νότια Κορέα

Ενδεχόμενη διεξαγωγή συνομιλιών ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τη Νότια Κορέα είναι "καλό πράγμα", δήλωσε σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Twitter, στην οποία διαβεβαιώνει επίσης ότι οποιοσδήποτε διάλογος θα είναι το αποτέλεσμα της δικής του αυστηρότητας έναντι της Πιονγκγιάνγκ.

With all of the failed "experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total "might” against the North. Fools, but talks are a good thing!