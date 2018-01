Αντιμέτωπη με αγωγή 1,6 δισ. δολαρίων η Spotify

Αγωγή εναντίον της Spotify, υπέβαλε η εταιρεία Wixen Music Publishing ισχυριζόμενη ότι η πλατφόρμα διαδικτυακής αναπαραγωγής και διάθεσης μουσικής χρησιμοποίησε χιλιάδες τραγούδια, μεταξύ αυτών από δημιουργούς όπως ο Tom Petty, ο Neil Young και οι Doors, χωρίς τη χρήση άδειας και χωρίς να καταβάλει αποζημίωση στον εκδότη της μουσικής.

Η Wixen, που διαχειρίζεται αποκλειστικά τα πνευματικά δικαιώματα τραγουδιών όπως το "Free Fallin" του Tom Petty, το "Light My Fire" των Doors, το (Girl We Got a) Good Thing των Weezer και τη δουλειά τραγουδιστών όπως ο Stevie Nicks, ζητά από την Spotify αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 1,6 δισ. δολαρίων, όπως αναφέρει το CNBC.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η Wixen στην αγωγή της, η Spotify δεν κατάφερε να εξασφαλίσει άμεση ή υποχρεωτική άδεια που θα της επέτρεπε την αναπαραγωγή και τη διάθεση των τραγουδιών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο, η εταιρεία συμφώνησε να πληρώσει περισσότερα από 43 εκατ. δολ. στο πλαίσιο διακανονισμού μετά από αγωγή που την κατηγορούσε ότι δεν είχε καταβάλει δικαιώματα για ορισμένα από τα τραγούδια που διέθετε στους χρήστες της.

Η Spotify, που εδρεύει στη Στοκχόλμη και σχεδιάζει φέτος την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, έχει αναπτυχθεί κατά 20% φέτος αγγίζοντας σε κεφαλαιοποίηση τα 19 δισ. δολάρια.