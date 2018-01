Τραμπ: Ήρθε η ώρα για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη

Σε αλλαγή καθεστώτος προέτρεψε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από τις αιματηρές ταραχές των τελευταίων ημερών, των σοβαρότερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα από το 2009.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!