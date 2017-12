Ρωσία: Τουλάχιστον 4 νεκροί από λεωφορείο που έπεσε σε υπόγεια διάβαση πεζών

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:45

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα όταν ένα λεωφορείο των δημοτικών συγκοινωνιών έπεσε σε μια υπόγεια διάβαση πεζών στο δυτική Μόσχα. Οι αρχές προκρίνουν το σενάριο ενός δυστυχήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 14.00 ώρα Ελλάδας κοντά στον σταθμό του μετρό Σλαβιάνσκι Μπούλεβαρντ, σε μια πολυσύχναστη λεωφόρο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Οι αρχές της Μόσχας γνωστοποίησαν σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσαν ότι 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν, αναθεωρώντας προς τα κάτω τον προηγούμενο απολογισμό που έκανε λόγο για 5 νεκρούς και περίπου 15 τραυματίες.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από ρωσικά τηλεοπτικά δίκτυα φαίνεται το λεωφορείο να κατεβαίνει με ορμή τα σκαλιά της υπόγειας διάβασης παρασύροντας τους πεζούς. Σε ένα άλλο βίντεο που αναρτήθηκε στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται το λεωφορείο να κινείται με χαμηλή ταχύτητα στο πεζοδρόμιο, κατόπιν μοιάζει να γλιστράει προτού "ορμήσει" προς την υπόγεια διάβαση σε κοντινή απόσταση.

Σε ένα δελτίο τύπου, η αστυνομία προκρίνει το σενάριο ενός λάθους του οδηγού ή μιας τεχνικής βλάβης του λεωφορείου.

Ο οδηγός, ο οποίος συνελήφθη, κατέθεσε στους ερευνητές ότι το λεωφορείο "ήταν σταματημένο, κατόπιν άρχισε να κινείται με απροσδόκητο τρόπο", όπως περιέγραψε σε ένα δελτίο τύπου η Επιτροπή Έρευνας, η αρχή που αναλαμβάνει τη διαλεύκανση των σοβαρότερων υποθέσεων στη Ρωσία.

"Παρά τις προσπάθειες να σταματήσει το λεωφορείο, τα φρένα δεν λειτουργούσαν και το λεωφορείο συνέχιζε την πορεία του" συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Η Επιτροπή έρευνας ξεκίνησε επίσημη έρευνα για παραβίαση των μέτρων ασφαλείας και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Από την πλευρά του ένας αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών επισήμανε στο πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti ότι το λεωφορείο είχε περάσει από έλεγχο προτού ξεκινήσει το δρομολόγιό του και δεν "είχε παρουσιάσει καμία τεχνική βλάβη".

Η δημοτική αρχή της Μόσχας απέρριψε το ενδεχόμενο η κατάσταση του οδοστρώματος να προκάλεσε το δυστύχημα, αν και είχε χιονίσει.

