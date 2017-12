Φιλιππίνες: Εκατόμβη νεκρών από τις πλημμύρες - φονική πυρκαγιά στο Νταβάο

Σχεδόν 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 70.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας του καταστροφικού περάσματος της τροπικής καταιγίδας Τεμπίν που σαρώνει από την Παρασκευή το νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, κυρίως τη νήσο Μιντανάο.

Επίσης, τουλάχιστον 37 άνθρωποι πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν από μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Νταβάο, στις νότιες Φιλιππίνες, σε μια περιοχή που επλήγη από φονική τροπική καταιγίδα, δήλωσε ο αντιδήμαρχος της πόλης.

Ο Πάολο Ντουτέρτε, αντιδήμαρχος του Νταβάο και γιος του προέδρου της χώρας Ροντρίγκο Ντουτέρτε, ανέφερε με ανάρτησή του στο facebook ότι είναι "μηδενικές" οι πιθανότητες κάποιος από τους τουλάχιστον 37 αγνοούμενους να επιβίωσε από την πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο, επικαλούμενος αξιωματούχο από τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Το Νταβάο, που βρίσκεται περίπου 1.000 χλμ από την πρωτεύουσα Μανίλα, στο νησί Μιντανάο είναι η μεγαλύτερη πόλη στις νότιες Φιλιππίνες με πληθυσμό 1,5 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο το πρωί στο τετραώροφο κτίριο του εμπορικού κέντρου (NCCC), εγκλωβίζοντας τον κόσμο, όπως και εργαζόμενους σε ένα τηλεφωνικό κέντρο που στεγαζόταν στον τέταρτο όροφο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ραλφ Κανόϊ, ένας αστυνομικός της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πυρκαγιά άρχισε από τον τρίτο όροφο, όπου βρίσκονται καταστήματα με υφάσματα, ξύλινα έπιπλα και πλαστικά είδη και γρήγορα επεκτάθηκε. Μέχρι τις πρωινές ώρες της Κυριακής, η φωτιά συνέχιζε να μαίνεται.

Πρόσθεσε ότι οι αρχές πιστεύουν ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και εργαζόμενοι στο τηλεφωνικό κέντρο, που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο.

Ο πρόεδρος Ντουτέρτε, που διετέλεσε δήμαρχος της πόλης για περίπου δύο δεκαετίες και συνεχίζει να ζει εκεί, επισκέφθηκε το Σάββατο το βράδυ το σημείο και συλλυπήθηκε συγγενείς των θυμάτων, δήλωσε ένας από τους συνεργάτες του.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά δεν έχουν καταστεί ακόμη γνωστά.

Καταστροφικό πέρασμα καταιγίδας

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, 70.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους εκ των οποίων οι 50.000 βρήκαν καταφύγιο στα κέντρα υποδοχής των αρχών.

Οι περισσότερες σοροί ανασύρθηκαν σήμερα από τα νερά του ποταμού Σαλόγκ στο Μιντανάο, όπου η καταιγίδα Τεμπίν προκάλεσε κατακλυσμιαίες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

It is heartbreaking that days before Christmas, the wrath of typhoon #VintaPH resulted in 156 deaths, 291 missing, & 86 injured individuals. Our Operations Center & chapters across Visayas & Mindanao are continuously monitoring & coordinating with LGUs for relief & rescue ops. pic.twitter.com/58fhvzGtX6