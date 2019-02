Οι μεγάλοι traders φτιάχνουν το δικό τους χρηματιστήριο

Χρειάζονται οι ΗΠΑ άλλο χρηματιστήριο; Τα μέρη όπου μπορούν να γίνουν συναλλαγές ποικίλλουν: η Nasdaq, η Cboe Global Markets και η θυγατρική NYSE της Intercontinental Exchange διαχειρίζονται έκαστη πολλά χρηματιστήρια, ενώ υπάρχει πληθώρα ιδιωτικών αγορών που στεγάζονται στις τράπεζες. Ακόμη κι έτσι, μια ομάδα κολοσσιαίων traders της Wall Street ανακοίνωσε τα σχέδιά της για μια πλατφόρμα την οποία αποκαλεί "Members Exchange” ("Χρηματιστήριο των Μελών"). Και παρά το συνωστισμό στον κλάδο, υπάρχει καλή πιθανότητα η ιδέα να υλοποιηθεί -άλλωστε, οι ιδιοκτήτες της πιθανότατα θα ανήκουν και στους πελάτες της.

Όπως τα περισσότερα χρηματιστήρια σήμερα, το Members Exchange θα είναι σε μεγάλο βαθμό αόρατο στους καθημερινούς επενδυτές. Σχετικά λίγες μετοχές διαπραγματεύονται στο φημισμένο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Σχεδόν όλη η δράση λαμβάνει χώρα σε ηλεκτρονικές αγορές που στεγάζονται σε κέντρα δεδομένων που μοιάζουν με οχυρά στο Νιου Τζέρσεϋ. Οι κανονισμοί απαιτούν από τις χρηματιστηριακές εταιρείες και τις εταιρείες συναλλαγών να διασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές τιμές για τους πελάτες, γεγονός που πρακτικά δεν τους αφήνει πολλές επιλογές παρά να συνδεθούν και στα 13 χρηματιστήρια και να πληρώνουν όλες τις προμήθειες που χρεώνουν για τα δεδομένα της αγοράς και άλλες υπηρεσίες. Οι traders θα ήθελαν το κόστος να ήταν χαμηλότερο, και η πρότασή τους να ιδρύσουν μια νέα πλατφόρμα φαίνεται να είναι ένα μια επιθετική κίνηση σε αυτή τη μάχη.

Μεταξύ των εννέα εταιρειών που βρίσκονται πίσω από το Members Exchange είναι η Citadel Securities και η Virtu Financial Inc., οι οποίες πιθανότατα διαχειρίζονται περί το 40% του όγκου συναλλαγών της αγοράς, συχνά για λογαριασμό πιο γνωστών χρηματιστών λιανικής. Η Fidelity Investments, η Charles Schwab, η Morgan Stanley και η Bank of America είναι επίσης μεταξύ των υποστηρικτών. Το χρηματιστήριο δεν έχει ακόμα υποβάλει αίτημα έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές, οπότε πιθανότατα δεν θα μπορέσει να ανοίξει μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους ή το 2020. Αλλά εάν οι μεγάλοι παίκτες καταφέρουν να κατευθύνουν τις συναλλαγές προς το μέρος τους, τότε "η NYSE, η Nasdaq και η Cboe θα βιώσουν σημαντικό πόνο", λέει ο Bill Karsh, που κάποτε διαχειριζόταν την Direct Edge, ένα χρηματιστήριο-startup.

Οι τράπεζες, οι χρηματιστές και οι traders έχουν διαμαρτυρηθεί για το κόστος απόκτησης δεδομένων από τα περισσότερα χρηματιστήρια. Η Virtu πέρυσι σημείωσε ότι μπορεί να κοστίσει σε έναν trader 3,2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για μία μόνο σημαντική κατηγορία ροών δεδομένων από τα χρηματιστήρια. Τα χρηματιστήρια από την πλευρά τους ισχυρίζονται ότι παρέχουν μεγάλη αξία για αυτό που χρεώνουν. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Nasdaq Adena Friedman δήλωσε τον Οκτώβριο ότι τα χρηματιστήρια, ενθαρρύνοντας τη στροφή προς την αυτοματοποίηση, έχουν βοηθήσει να μειωθούν δραματικά τα έξοδα των επενδυτών. "Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι επενδυτές της Main Street δεν πληρώνουν τίποτα για την εισαγωγή και τα δεδομένα των συναλλαγών, ενώ το κόστος των προμηθειών λιανικής μειώνεται", ανέφερε στους αναλυτές στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης.

Οι υποστηρικτές του Members Exchange έχουν υποσχεθεί χαμηλότερη τιμολόγηση για τα δεδομένα και τις άλλες προμήθειες. Η απειλή της απόσυρσης δραστηριότητας θα μπορούσε να δώσει στους ιδρυτές του διαπραγματευτική δύναμη στις προσπάθειές τους να πείσουν τα υφιστάμενα χρηματιστήρια να μειώσουν αυτά τα κόστη. Με αυτή την έννοια, το Members Exchange θα μπορούσε να πετύχει το σκοπό του χωρίς καν να ξεκινήσει να λειτουργεί. Αλλά στην πραγματικότητα το πάτημα του διακόπτη θα μπορούσε να δώσει στους υποστηρικτές του μια ισχυρότερη φωνή σε μελλοντικές συζητήσεις για το πώς πρέπει να λειτουργούν τα χρηματιστήρια. "Αυτό είναι πραγματικά το αποκορύφωμα μιας μεγάλης απογοήτευσης που έχει εκφραστεί, αλλά δεν έχει εισακουστεί στον κόσμο των χρηματιστηρίων", λέει ο Joe Wald, διευθύνων σύμβουλος της Clearpool, το λογισμικό της οποίας σχεδιάζει αλγορίθμους συναλλαγών για τους πελάτες.

Ό, τι κι αν συμβεί στη διαμάχη για τις προμήθειες, η ιστορία της Cboe υποδηλώνει ότι το Members Exchange θα μπορούσε να κερδίσει μερίδιο αγοράς. Η χρηματιστηριακή δραστηριότητα της εταιρείας προέρχεται από δύο startups που εμφανίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 2000, την Direct Edge και την Bats. Προτού γίνουν μέρος της Cboe, χρηματοδοτήθηκαν από μερικές από τις μεγαλύτερες –τότε- εταιρείες συναλλαγών της χώρας.

Η Direct Edge ιδρύθηκε το 2005 από την προκάτοχό της Virtu. Η επιχείρηση ανέλαβε λιγότερο από το 1,5% των συναλλαγών στις ΗΠΑ μέχρι τον Ιούλιο του 2007. Στη συνέχεια, έφερε δύο ακόμα μεγαλύτερους επενδυτές: την Citadel Securities και την Goldman Sachs Group Inc. Πλημμύρισαν την επιχείρηση με όγκο συναλλαγών και το μερίδιο αγοράς της εκτοξεύτηκε, ξεπερνώντας το 10% το 2009. Σήμερα, η χρηματιστηριακή επιχείρηση της Cboe έχει περίπου 20% μερίδιο αγοράς.

Αν το Members Exchange αναπαράγει αυτό το μοντέλο, δεν σημαίνει ότι οι μεγάλοι traders θα μπορέσουν να προσηλωθούν στο δικό τους χρηματιστήριο και να αγνοήσουν τα NYSE, Nasdaq και Cboe. Θα πρέπει να συνδεθούν με όλες αυτές τις πλατφόρμες. Ο Mehmet Kinak, παγκόσμιος επικεφαλής συστηματικού trading και διάρθρωσης της αγοράς στην εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων T. Rowe Price Group, δεν είναι πεπεισμένος ότι ένα νέο χρηματιστήριο είναι μια καλή ιδέα. Η προσθήκη ενός ακόμη μέρους στο οποίο θα πρέπει να συνδεθούν οι μεγάλοι επενδυτές, καθιστά το δίκτυο χρηματιστηριακών πιο περίπλοκο. "Αν μοιάζει με οποιονδήποτε άλλο χώρο, αλλά με χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα, δεν είμαι σίγουρος ότι τα οφέλη θα αντισταθμίσουν το πρόβλημα του κατακερματισμού", λέει.