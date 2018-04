Μην κατηγορείτε την Amazon για την "Αποκάλυψη" στο λιανεμπόριο

Του Barry Ritholtz

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επανειλημμένως επιτεθεί σε μία από τις πιο επιτυχημένες αμερικανικές επιχειρήσεις, την Amazon.com Inc. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει χρησιμοποιήσει το Twitter για να "εξορκίσει" τον κολοσσό του διαδικτυακού λιανεμπορίου, ο επικεφαλής του οποίου, Jeff Bezos, είναι ιδιοκτήτης της Washington Post, μιας εφημερίδας που δημοσιεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ποικίλα άρθρα που έχουν αποδειχθεί ενοχλητικά για τον Donald Trump και την κυβέρνησή του.

Only fools, or worse, are saying that our money losing Post Office makes money with Amazon. THEY LOSE A FORTUNE, and this will be changed. Also, our fully tax paying retailers are closing stores all over the country...not a level playing field!