Όταν θύμωσε ο Θανάσης Καρτερός με τον Γιάννη Πρετεντέρη...

Του Μανόλη Καψή

Άστραψε και βρόντηξε ο "βοηθός πρωθυπουργού" Θανάσης Καρτερός με τον Γιάννη Πρετεντέρη. Όχι γιατί ο γνωστός δημοσιογράφος έγραψε για "παρακράτος της Αριστεράς". Αυτό το εξέλαβε ως κομπλιμέντο ο Θανάσης. Αλλά γιατί τους αποκάλεσε "ανίκανους σκευωρούς της Αριστεράς". Αυτό δεν το άντεξε. Του έπεσε βαρύ. Και βάλθηκε να τον διαψεύσει. Με στοιχεία και ντοκουμέντα, παρακαλώ.

Στα διαλείμματα λοιπόν από τα γυρίσματα του περίφημου βίντεο-κλιπ "Ζόραν ξέρεις από Πρέσπες", κάθισε και έκανε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Πλούσιο, άλλωστε, το έργο της Αριστεράς. Γράφει υπεροπτικώς και υπερηφάνως ο Θανάσης, στις φιλόξενες σελίδες της "Αυγής", από το ημιυπόγειο του Μαξίμου (όπως μας ενημέρωσε). "Εμείς ανίκανοι βρε μπουνταλά; Που από κόμμα της χαράς σας, καθισμένο στο 3%, γίναμε κόμμα της συμφοράς σας;" ("Αυγή", 11 Ιουλίου 2018). Ό,τι και να πεις, ένα δίκιο το έχει. Κόμμα της συμφοράς και της Προόδου δεν κάνει ρίμα βέβαια, αλλά το γεγονός είναι αδιαμφισβήτητο. Της συμφοράς ήταν το κόμμα, συμφορές έφερε. Τι περιμένατε; Δάνειο από τον Πούτιν;...1-0 υπέρ του Θανάση.

Συνεχίζει το εμπνευσμένο άρθρο του ο Θανάσης Καρτερός: "Που καταφέραμε, ενώ η Ελλάδα ευτυχούσε με τα μνημόνια, να την πείσουμε ότι δυστυχεί;" Μας μπέρδεψε λίγο τώρα ο σύμβουλος και part time κομπάρσος στα πρωθυπουργικά βίντεο-κλιπ . Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που κατάφεραν δεν ήταν να πείσουν τους Έλληνες ότι δυστυχούν. Το ήξεραν. Αλλά να πείσουν τους Έλληνες (κάποιους Έλληνες...) ότι θα ευτυχήσουν με λόγια μαγικά και ονειρεμένα, τσαμπουκάδες και κόλπα λατινοαμερικάνικα. Και είδατε το αποτέλεσμα... Αλλα λέω να μην τα θυμηθούμε αυτά τα τραγικά του καλοκαιριού του 2015, γιατί θα μαραζώσουμε πάλι από τις συμφορές που μας έφεραν οι ερασιτέχνες. Ας διασκεδάσουμε, μέρες που είναι, με το πόνημα του Θανάση.

"Εμείς, που οργανώσαμε τη σκευωρία της Νοβάρτις, μαζί με το FBI;" προκαλεί ο Θανάσης τον Γιάννη Πρετεντέρη. Νομίζω υπερβάλει λίγο ο σύμβουλος. Μόνοι τους οργάνωσαν τη σκευωρία. Μαζί με κάτι πρώην και (ορισμένους) νυν δικαστές και εισαγγελείς. Αλλά, οσο να 'ναι, προσθέτει κύρος να βάλεις μέσα και το FBI. Άλλωστε και οι δημοσιογράφοι που συνεπικουρούν τον Θανάση, τον Μίμη, τους πρώην και τους νυν δικαστές, της υπηρεσίας είναι. Οπότε ίσως μπερδεύτηκε. Υπηρεσιακώς...

"Που μπλέξαμε επιτυχώς", συνεχίζει ακάθεκτος ο Θανάσης Καρτερός, "τον Μητσοτάκη με off shore εταίρους και unfair Βολταίρους". 2-0 υπέρ του Θανάση, γιατί έχει δίκιο. Ναι, τους έμπλεξαν. Να δω όμως πώς θα ξεμπλέξουν αυτοί, όταν θα έρθει η ώρα του λογαριασμού, αυτοί που κατηγόρησαν, σπίλωσαν, συκοφάντησαν εν γνώσει τους, τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Υποθέτω, ξέρουν ότι θα πληρωθούν στο ίδιο νόμισμα. Ή νομίζουν κάτι άλλο; Αν ναι, απατώνται... (a propos πάντως το βρίσκω λίγο άκομψο να μιλάς για off shore από τις στήλες της "Αυγής". Παραμένει μέτοχος του φύλλου, απ' όσο θυμάμαι, μια σκοτεινή off shore. Κι αν δεν ξέρει από τέτοια ο Θανάσης, ας ρωτήσει τον Νίκο τον Παππά, που έκανε ταχύρρυθμα μαθήματα επί του θέματος στη Βενεζουέλα...)

Ενθουσιασμένος ο Θανάσης με τα ευρήματά του συνεχίζει: "Εμείς, που δυσφημίσαμε το Σύστημα αλλά και τους ταγούς του, όπως ο Μαρινάκης, ο Φρουζής, ο Άδωνις, οι εν ΚΕΕΛΠΝΟ συνεργάτες και οι εν Κήρυκα οφειλέτες;" 3-0 υπέρ του Θανάση. Το έκαναν με σχετική επιτυχία. Και μετά υπηρέτησαν το Σύστημα με τέτοιον ενθουσιασμό και προθυμία, που χοροπηδάει από τη χαρά του όχι μόνο ο Μοσκοβισί αλλά ακόμα και οι τηλεφωνήτριες του ΔΝΤ. Πού αλλού θα έβρισκαν τέτοια delivery boys, που λέει και ο Βενιζέλος;

Και καταλήγει περιχαρής ο ριζοσπάστης δημοσιογράφος: "Εμείς που σπρώξαμε στη χρεοκοπία τον Ψυχάρη σου, και σε λουκέτο το Mega σου;" Αποκαλυπτικός ο σύμβουλος. Αλλά όχι ακριβής πάντα. Γιατί ο Σταύρος Ψυχάρης είχε ήδη χρεοκοπήσει. Και πριν τα σκοτεινά και ύποπτα ραντεβού του με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά για το Mega, καμία αμφιβολία. Ναι, αυτοί το έσπρωξαν στο λουκέτο. Και μπορούν να πανηγυρίζουν για το κατόρθωμά τους. Για λίγο ακόμα όμως...

Τώρα, θα μου πείτε, όλα αυτά δεν μοιάζουν με πεπραγμένα κυβέρνησης. Μάλλον με απολογισμό εγκληματικής συμμορίας κάνουν. "Σπρώξαμε, δυσφημίσαμε, στήσαμε, μπλέξαμε"... Αλλά τι θέλατε κι εσείς; Να εξηγήσει ο Θανάσης τις επιτυχίες της κυβέρνησης στην οικονομία; Ή στην εξωτερική πολιτική; Τι θέλατε; Να αναλύσει το ηθικό πλεονέκτημα της Ράνιας, καθώς μεταφέρει την οικοσκευή της στο Παρίσι, με έξοδα των Ελλήνων φορολογουμένων;

Να λοιπόν γιατί δεν προσεβλήθη για το "παρακράτος της Αριστεράς". Είπαμε, αριστεροί είναι. Όχι ότι δεν έχουν το "γνώθι σαυτόν"..