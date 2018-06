Γιατί σιωπά επιτέλους ο Γ. Στουρνάρας; Ύποπτο...

Του Μανόλη Καψή

Να πάρει θέση ο Γιάννης Στουρνάρας, ζητούσε επιτακτικά ο Νίκος Παππάς από τηλεοράσεως, οργισμένος καθώς ήταν με τη σιωπή του κεντρικού Τραπεζίτη. "Κοτζάμ επιμήκυνση", με το συμπάθιο, και ο Γ. Στουρνάρας σιωπά; Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ουδείς εξεπλάγη με την επίθεση του διδύμου Παππά-Πολάκη κατά του κ. Στουρνάρα. Αλλά να, ήταν φανερή μια μικρή σύγχυση στις τάξεις της αριστεράς.

Γιατί μόλις την προηγουμένη, η κομματική "Αυγή" είχε στηλιτεύσει, με την αυστηρότητα που αρμόζει στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, τα ΜΜΕ της διαπλοκής, που είχαν τολμήσει να πάρουν θέση για τη συμφωνία. Με τον εύγλωττο τίτλο "Το τερμάτισαν τα ΜΜΕ της αντιπολίτευσης. Είδαν πανωλεθρία, πριν καν τελειώσει το Εurogroup" (βλ. Αυγή, Σάββατο, 23 Ιουνίου). Σε αντίθεση με τα ξένα ΜΜΕ που όπως μας ενημέρωνε πάλι η "Αυγή", μόνο "Θερμά Λόγια" είχαν για τη συμφωνία - ορόσημο. (Τέτοιο πάθος με τα ξένα ΜΜΕ από την Πρώτη Φορά, είχα να δω από τότε που το L' Express είχε κυκλοφορήσει με εξώφυλλο για τους "παλιάτσους της Ευρώπης" και τον Αλ. Τσίπρα πρώτο πλάνο, μεταμφιεσμένο σε κλόουν.)

Βέβαια ο συντάκτης του δημοσιεύματος μάλλον είχε κοπεί στο Sorbonne 2. Δεν εξηγείται αλλιώς η έμπνευσή του να διακοσμήσει το ρεπορτάζ του με εικόνα από τις σελίδες της Le Monde, με τον ωραιότατο τίτλο: Les Grecs sont loin de voir le bout du tunnel de l' austérité (μετάφραση, Οι Έλληνες δεν βλέπουν ακόμα το τέλος του τούνελ της λιτότητας). Με την πρόσθετη επισήμανση του πολιτικού επιστήμονα Μιχάλη Βακαλούλη, που φιλοξενούσε η καλή εφημερίδα, ότι "η έξοδος από τα μνημόνια είναι κατά βάση συμβολική"... (Άτιμη εικονογράφηση, τι μπλέξιμο μπορείς να προκαλέσεις).

Σε κάθε περίπτωση η οργή της "Αυγής", δυο πιθανές ερμηνείες έχει. Ή ότι κακώς τα ΜΜΕ πήραν θέση και σχολίασαν την απόφαση του Εurogroup (και δεν άφησαν έτσι απερίσπαστο τον Παύλο Πολάκη να μας φωτίσει με τις γνώσεις του), ή ότι καλώς μεν πήραν θέση, αλλά κακώς, κάκιστα την σχολίασαν αρνητικά.

Και επειδή δεν μπορώ να φανταστώ τον Νίκο τον Παππά να είναι εκτός γραμμής, υποθέτω μάλλον το δεύτερο ισχύει. Γεγονός που ερμηνεύει την οργή του υπουργού Άνευ Αντικειμένου, με τη σιωπή του Γ. Στουρνάρα. Δεν θύμωσε με τη σιωπή του. Θύμωσε γιατί καθυστερεί να δηλώσει τη μεγάλη του ικανοποίηση με την επιμήκυνση. Τόσο απλό.

Αλλά πάλι, μάλλον δεν διαβάζει "Αυγή" ο Νίκος ο Παππάς. Γιατί στο ίδιο περίφημο ρεπορτάζ της εφημερίδας για τα άθλια ΜΜΕ, υπήρχε και η εικόνα από το ρεπορτάζ των Financial Times, την επόμενη της συμφωνίας στο Εurogroup. Με τον τίτλο An agreement on Greek dept that satisfies both sides (μετάφραση, Μια συμφωνία για το χρέος που ικανοποιεί και τις δυο πλευρές). Και ακριβώς από κάτω, η επισήμανση: A moment of triumph- but the country still needs durable institutions (μετάφραση, Μια στιγμή θριάμβου, αλλά η χώρα ακόμα χρειάζεται σταθερούς θεσμούς).

Και έτσι ξαναγυρίζουμε στον θεσμό της Τράπεζας της Ελλάδος και στον θεσμό του ανεξάρτητου Τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα, που έχει κάτσει στο στομάχι του Πολάκη και του Παππά.

Θα πάρει επιτέλους θέση λοιπόν ο Γ. Στουρνάρας για τη συμφωνία στο Εurogroup για το χρέος και τη μεταμνημονιακή εποπτεία; Υποθέτω πως ναι. Αλλά όχι επειδή το ζητάει ο Νίκος ο Παππάς, ούτε στον χρόνο που θέλει ο Παύλος ο Πολάκης. Άλλωστε ξέρουμε το σχόλιό τους, ό,τι και να πει ο Γ. Στουρνάρας, πλην του (απίθανου) ο Αλ. Τσίπρας είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης. Αυτός δεν υπηρέτησε τους Σαμαροβενιζέλους;

The country still needs durable institutions. Αλλά με τον Νίκο και τον Παύλο και τα άλλα παιδιά, αυτό είναι αδύνατον...