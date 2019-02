Ένα tweet του Τραμπ οδήγησε σε βουτιά άνω του 3% το αργό

Μεγάλες απώλειες σημειώνει το αργό στις συναλλαγές της Δευτέρας μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι "οι τιμές φτάνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα".

Με ανάρτηση του στο twitter ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί ταυτόχρονα τον ΟΠΕΚ "να χαλαρώσει και να ηρεμήσει", προσθέτοντας ότι "ο κόσμος δεν αντέχει μια αύξηση των τιμών – εύθραυστος".

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike - fragile!