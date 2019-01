"Βαρίδι" στη Wall Street η μετοχή της Caterpillar

Σε αρνητικό έδαφος έκλεισαν οι δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα, περιορίζοντας πάντως στο τέλος τις απώλειες τους που ξεπέρασαν τις 400 μονάδες στα χαμηλά της ημέρας για τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones.

Το κλίμα σήμερα επιβάρυναν τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Caterpillar η οποία έχασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τις συναλλαγές με βουτιά άνω του 9%.

Οι ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων αναμένεται να μονοπωλήσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον και τις επόμενες ημέρες με τους κολοσσούς της τεχνολογίας Facebook Inc. Amazon.com Inc. και Apple Inc. να ξεχωρίζουν αυτή την εβδομάδα.

Στο μεταξύ, οι επενδυτές αναμένεται να παραμείνουν επιφυλακτικοί ενόψει των ανακοινώσεων της Federal Reserve στα μέσα της εβδομάδας και ενός νέου γύρου εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ-Κίνας.

Η διήμερη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Fed θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη με την κεντρική τράπεζα να αναμένεται να διατηρήσει -σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις- αμετάβλητα τα αμερικανικά επιτόκια. Η προσοχή των επενδυτών αναμένεται να στραφεί στις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Jerome Powell για το πώς η κεντρική τράπεζα θα αντιμετωπίσει τις αυξημένες αβεβαιότητας από την επιβράδυνση της Κίνας, την εμπορική αντιπαράθεση και την αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές.

Δείκτες - στατιστικά

Ο βιομηχανικός Dow Jones υποχώρησε 208,98 μονάδες (-0,84%) στις 24.528,22 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 20,91 μονάδες (-0,78%) στις 2.643,85 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq διολίσθησε 79,18 μονάδες (-1,11%) στις 7.085,68 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones μόλις έξι έκλεισαν με θετικό πρόσημο και 24 με αρνητικό. Τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσε η DowDuPont Inc. στα 58,13 δολ. με άνοδο 0,37 δολ. ή σε ποσοστό 0,64% και ακολούθησαν Johnson & Johnson με κέρδη 0,59% στα 128,99 δολ. και η JPMorgan Chase & Co. με άνοδο 0,47% στα 103,88 δολ.

Στον αντίποδα, οι τρεις μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα ήταν η Caterpillar (-9,13%), η Pfizer (-2,73%) και η Verizon Communications (-2,36%).

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα βρεθούν και οι προγραμματισμένες για το τέλος της εβδομάδας εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ – Κίνας οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κινεζικής κυβέρνησης, Liu He.

Οι επενδυτές θα συνεχίσουν παράλληλα να παρακολουθούν με προσοχή τις διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον μεταξύ του προέδρου Τραμπ και των Δημοκρατικών μετά την αιφνιδιαστική συμφωνία της Παρασκευής σε ένα πακέτο χρηματοδότησης για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης έως τις 15 Φεβρουαρίου.

Η συμφωνία ήρθε μετά από 35 ημέρες μερικής αναστολής των ομοσπονδιακών υπηρεσιών λόγω του αδιεξόδου στη διένεξη του Τραμπ με τους Δημοκρατικούς για τη χρηματοδότηση του τείχους που θέλει να κατασκευάσει ο Αμερικανός πρόεδρος στα σύνορα με το Μεξικό.

Ο πρόεδρος Τραμπ πάντως δεν φαίνεται να είναι αισιόδοξος για μια νέα συμφωνία με τους Δημοκρατικούς, σημειώνοντας στη Wall Street Journal ότι βλέπει τις πιθανότητες να είναι 50%-50% οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε λύση πριν την εκπνοή της προθεσμίας.