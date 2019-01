Η πρόοδος στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας ώθησαν τις αγορές

Υψηλό τριών εβδομάδων σημείωσαν οι ευρωπαϊκοί δείκτες σήμερα καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις Κίνας – ΗΠΑ.

Ο γερμανικός δείκτης DAX έκλεισε με άνοδο 0,49% στις 10.800 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε κέρδη 1,15% και ο δείκτης του Λονδίνου FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,75%.

Στον ευρωπαϊκό νότο ο ισπανικός δείκτης κέρδισε 0,87% και ο ιταλικός FTSE MIB κινήθηκε ανοδικά κατά 0,28%.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την δεύτερη ημέρα των εμπορικών διαπραγματεύσεων των δύο χωρών. Την πρόοδο στις συζητήσεις επεσήμανε και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι συζητήσεις, για τη διευθέτηση των εμπορικών διαφορών μεταξύ των δύο χωρών, "πηγαίνουν πολύ καλά", διαβεβαίωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω twitter.

Talks with China are going very well!