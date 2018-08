Τα αποτελέσματα δίνουν ώθηση στη Wall

Με θετικό πρόσημο κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στα τελευταία ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα αφήνοντας -προς το παρόν- στην άκρη τις ανησυχίες για την εμπορική διαμάχη μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Με την περίοδο των εταιρικών αποτελεσμάτων να πλησιάζει στο τέλος της οι αναλυτές είναι σε θέση να προχωρήσουν σε μια πρώτη αποτίμηση. Οι περισσότερες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες έχουν ήδη ανακοινώσει τα μεγέθη τους για το τελευταίο τρίμηνο, με το 80% περίπου να ξεπερνά τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οδηγώντας τον S&P 500 κοντά στα ιστορικά του υψηλά παρά τις ανησυχίες για την εμπορική διένεξη των ΗΠΑ με την Κίνα, την Ε.Ε. και τον Καναδά.

Το Πεκίνο προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα την αμερικανική κυβέρνηση ότι θα επιβάλει δασμούς σε αμερικανικά αγαθά ύψους $60 δισ. εάν ο Λευκός Οίκος υλοποιήσει την απειλή του για νέο γύρο δασμών στις κινεζικές εισαγωγές.

Δείκτες – Στατιστικά

Ο δείκτης Dow Jones κερδίζει 153,05 μονάδες (0,60%) στις 25.655,94 μονάδες, ο Nasdaq προσθέτει 13,91 μονάδες (0,18%) στις 7.873,62 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κερδίζει 9,12 μονάδες (0,32%) στις 2.859,52 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 23 κινούνται με θετικό πρόσημο και 7 με αρνητικό. Εξ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Caterpillar στα 142,74 δολ. με άνοδο 3.24 δολ. ή σε ποσοστό 2,34% και ακολουθούν η American Express με κέρδη 1,53% στα 102,45 δολ. και η Exxon Mobil στα 81,30 δολ. με άνοδο 1,42%.

Στον αντίποδα, οι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα είναι η Apple (-2.03%), η Coca-Cola (-0,81%) και η Procter & Gamble (-0,52%).

Ο τίτλος της Tesla σημείωσε άλμα 7,4% μετά την ανάρτηση του επικεφαλής της εταιρείας στο twitter ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να βγάλει την εταιρεία από το χρηματιστήριο με τιμή στα 420 δολ. ανά μετοχή. Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε σε αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής μέχρι να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.