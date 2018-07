Απώλειες για τις ευρωαγορές μετά τα υψηλά έξι εβδομάδων

Υποχώρησαν από τα υψηλά έξι εβδομάδων της προηγούμενης εβδομάδας οι ευρωπαϊκές αγορές με την Heineken NV να είναι μεταξύ των εταιρειών που έχασαν έδαφος μετά την ανακοίνωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 υποχώρησε 0,3% διολισθαίνοντας στις 390,92 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX 30 υποχώρησε 0,5% στις 12.798,20 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,4% στις 5.491,22 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε οριακές απώλειες στις 7.700,85 μονάδες.

Ο ιταλικός FTSE MIB έχασε 0,06% στις 21.941,01 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε μικρές απώλειες 0,1% στις 9.854,10 μονάδες.

Στο ταμπλό η Heineken NV σημείωσε βουτιά 5,3% καθώς η ζυθοποιία αναθεώρησε καθοδικά τις προβλέψεις της επικαλούμενη το ισχυρό ευρώ , μεταξύ άλλων.

Το επενδυτικό κλίμα έπληξε ένα μπαράζ απογοητευτικών αποτελεσμάτων κυρίως στον κλάδο της τεχνολογίας, με τις Netflix Inc, Facebook Inc και Twitter Inc να γνωρίζουν ισχυρές πιέσεις τις τελευταίες ημέρες καθώς δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες της αγοράς.

Ο δείκτης Stoxx Europe 600 Technology υποχώρησε σε ποσοστό 1,6% σήμερα.

Μαζί με τα εταιρικά αποτελέσματα οι επενδυτές αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να αξιολογήσουν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής μεγάλων κεντρικών τραπεζών όπως η Τράπεζα της Αγγλίας, η αμερικανική Federal Reserve και η Τράπεζα της Ιαπωνίας. Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται την Τετάρτη να αυξήσει το βασικό της επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο 0,75%, ενώ η Fed και η Τράπεζα της Ιαπωνίας εκτιμάται ότι θα κρατήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια τους.

Την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κράτησε αμετάβλητη την πολιτική της επιβεβαιώνοντας ότι σχεδιάζει να τερματίσει τις αγορές ομολόγων τον Δεκέμβριο.