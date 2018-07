Οι εισηγμένες που ετοιμάζουν… βαλίτσες για το roadshow του ελληνικού Χρηματιστηρίου στο Λονδίνο

Για τα επόμενα σημαντικά ραντεβού τους με τους ξένους επενδυτές, προετοιμάζονται οι ελληνικές εισηγμένες, τα οποία θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο και έναν ακριβώς μήνα μετά την επίσημη έξοδο της Ελλάδας από το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης.

Το roadshow του ελληνικού Χρηματιστηρίου (13ο ATHEX Greek Roadshow) το οποίο θα διεξαχθεί στο Λονδίνο στις 19-20 Σεπτεμβρίου, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού ουσιαστικά θα δείξει τις διαθέσεις των funds προς την Ελλάδα όταν θα έχει τεθεί σε εφαρμογή το μεταμνημονιακό πρόγραμμα της ενισχυμένης εποπτείας, αλλά και το πώς αντιμετωπίζουν πλέον την ελληνική αγορά σε αυτήν την "νέα εποχή" για την οικονομία. Το roadshow το οποίο διοργανώνει το ελληνικό Χρηματιστήριο μαζί με την Beta Securities, θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο May Fair Hotel στη βρετανική πρωτεύουσα.

Τα funds και οι διεθνείς επενδυτές θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε one to one αλλά και group meetings με τους διευθύνοντες συμβούλους και τους οικονομικούς διευθυντές 31 ελληνικών εισηγμένων. Οι ελληνικές εισηγμένες από τον κλάδο της υψηλής αλλά και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που θα εκπροσωπηθούν σε ανώτατο επίπεδο είναι οι ΑΔΜΗΕ, Alpha Bank, EXAE, Autohellas, Cenergy Holdings, Ελλάκτωρ – Ελ. Τεχ. Ανεμος, Ελβάλ-Χαλκόρ, Eurobank, Fourlis, ΓΕΚ Τέρνα – Τέρνα Ενεργειακή, Grivalia, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Ικτίνος, Κρι-Κρι, Lamda Development, Marfin Investment Group, MLS, Motor Oil, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, Εθνική Πανγαία, ΟΠΑΠ, Τράπεζα Πειραιώς, ΟΛΠ, ΔΕΗ, Σαράντης, Πλαστικά Θράκης, Τιτάν, Βιοχάλκο και Intralot.

Αξίζει να σημειώσουμε πως το roadshow θα έλθει μετά από ένα αρκετά (όπως φαίνεται μέχρι στιγμής) δύσκολο καλοκαίρι για την ελληνική αγορά η οποία χαρακτηρίζεται από την καθίζηση των ημερήσιων συναλλαγών σε επίπεδα που σίγουρα δεν συνάδουν με το ότι η Ελλάδα βρίσκεται μόλις... 35 μέρες μακριά από την έξοδο από τα προγράμματα διάσωσης, με τα ξένα χαρτοφυλάκια να απέχουν πεισματικά και με τους καταλύτες (αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους, κλείσιμο αξιολόγησης κτλ) να περνούν και να μην ακουμπούν το Χ.Α. Είναι χαρακτηριστικό πως πλέον παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν πως ουσιαστικά η αγορά... δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Επίσης, το roadshow του Λονδίνου παίρνει τη σκυτάλη από το roadshow που διεξήχθη στις ΗΠΑ στις αρχές Ιουνίου και στο οποίο το κλίμα δεν ήταν ιδιαίτερα θερμό απέναντι στην ελληνική αγορά. Οι ξένοι επενδυτές είχαν διαμηνύσει ότι τηρούν στρατηγική "wait and see" και πως δεν έχουν πρόθεση αύξησης της έκθεσής τους στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, το οποίο θεωρείται μια ρηχή αγορά. Παράλληλα, είχαν επισημάνει στα ραντεβού που είχαν με τις εισηγμένες ότι δεν περιμένουν πολλά από την ελληνική οικονομία ούτε φέτος αλλά ούτε και το 2019. Σε αυτήν τη στάση, σημαντικό ρόλο έπαιξε (και παίζει) και η αξιοπιστία της αγοράς η οποία έχει πληγεί έντονα μετά και την υπόθεση της Folli Follie, με τους επενδυτές πλέον να απαιτούν πολύ υψηλή εταιρική διακυβέρνηση και ανάλυση. Πάντως, τη στιγμή της διεξαγωγής του 13ου ATHEX Greek Roadshow, θα υπάρχει σίγουρα περισσότερο "φως" πάνω από την υπόθεση της ελληνική εισηγμένης. Όπως έχει γνωστοποιηθεί, μέχρι τον Αύγουστο θα πρέπει οι ΕΥ και Alvarez & Marsal να έχουν ολοκληρώσει, η πρώτη τον έλεγχο επί συγκεκριμένων στοιχείων του ισολογισμού (ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, εμπορικές απαιτήσεις, εμπορικές και άλλες υποχρεώσεις και άλλα τρέχοντα στοιχεία ενεργητικού) και η δεύτερη το σκέλος των ασιατικών θυγατρικών (δικανική - εγκληματολογική αξιολόγηση - forensic evaluation). Μόλις ολοκληρωθούν, η ΕΥ θα αναλάβει μια πλήρη αξιολόγηση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του 2017, με τη βοήθεια των ευρημάτων αυτών των αρχικών εκθέσεων.

Όλα τα παραπάνω κάνουν το roadshow του Λονδίνου ένα σημαντικό "στοίχημα" τόσο για το Χ.Α όσο και για τις ίδιες τις εισηγμένες, τη στιγμή που το διεθνές περιβάλλον έχει αρχίσει και γίνεται αρκετά ασταθές, τόσο λόγω της αλλαγής της νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών όσο και λόγω των εμπορικών εντάσεων, με την Ελλάδα να έχει αποδείξει το πόσο ευάλωτη και έντονα συνδεδεμένη είναι στους "εισαγόμενους" παράγοντες. Ακόμη και η ίδια η Κομισιόν έχει προειδοποιήσει (στο σχέδιο ενισχυμένης εποπτείας) για την ευαισθησία της Ελλάδας στις εξωτερικές συνθήκες στις αγορές μετά την έξοδο από το πρόγραμμα.

Ελευθερία Κούρταλη