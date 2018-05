Ποια είναι τα... "εγκλωβισμένα" funds στην Folli Follie

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Η αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής της Folli Follie την οποία ζήτησε η ίδια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να σταματήσει η ελεύθερη πτώση της, από την μία προσφέρει ένα "προσωρινό" σωσίβιο στην περαιτέρω κατάρρευσή της μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση -κάτι το οποίο μόνο το repοrt της Ernst & Young με τον επανέλεγχο των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2017 έχει τη δύναμη να κάνει- οδηγεί ταυτόχρονα δεκάδες ξένα funds σε κατάσταση "εγκλωβισμού".

Αυτό αποτελεί ένα νέο πλήγμα στην αξιοπιστία του συνόλου του ελληνικού χρηματιστηρίου και δημιουργεί ένα πολύ κακό προηγούμενο, αφού προκαλεί τριγμούς και σε άλλες εισηγμένες εταιρίες η οποίες έχουν σημαντική συμμετοχή ξένων funds στο μετοχολόγιό τους, καθώς οι ξένοι επενδυτές αρχίζουν να "μεταφράζουν" την έκθεση τους στην ελληνική αγορά ως ένα επικίνδυνο στοίχημα.

Προς το παρόν λοιπόν, όσα funds έχουν συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Folli Follie θα αναγκαστούν να περιμένουν μέχρι την ανακοίνωση του έλεγχου της ΕΥ, κάτι που θα πάρει αρκετό χρόνο, και έως τότε θα παρακολουθούν "παγωμένα" τις όποιες εξελίξεις. Και όλα αυτά την στιγμή που η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας έχει ήδη καταρρεύσει κατά 70% περίπου, από τότε που ξέσπασε η "μάχη" με το αμερικάνικο fund QCM το οποίο αμφισβήτησε τα οικονομικά της στοιχεία, ακριβώς πριν τρεις εβδομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα funds αυτά –με μικρή ή μεγαλύτερη συμμετοχή– ξεπερνούν τα... 100 και φτάνουν έως το Χονγκ Κονγκ αλλά και την Σιγκαπούρη, ενώ το free float της FF Group διαμορφώνεται κοντά στο 50%.

Από αυτά, τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν τα: Fidelity Management & Research Co., Vanguard Group, Swedbank Robur Fonder, Norges Bank Investment Management, BlackRock Fund Advisors, Asset Management NV, Dorval Asset Management, Global X Management Co. LLC, Templeton Asset Management Ltd., Allianz Global Investors GmbH και Eastspring Investments (Singapore) Ltd.