Άλμα 300 μονάδων ο Dow σε κλίμα αισιοδοξίας για τις σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας

Σε ανοδικό έδαφος κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Δευτέρας στο θετικό κλίμα που ακολουθεί την υποχώρηση της έντασης στις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Στιβ Μνούτσιν ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα καθυστερήσει την επιβολή δασμών στα κινεζικά προϊόντα και θα "βάλει τον εμπορικό πόλεμο στον πάγο" μέχρις ότου διευθετηθούν οι λεπτομέρειες μιας εμπορικής συμφωνίας.

Λίγο μετά τις ανακοινώσεις του ωστόσο ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι η Ουάσινγκτον ακόμα μπορεί να καταλήξει στην επιβολή των δασμών.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών μιλώντας σήμερα στο CNBC τόνισε πως οι ΗΠΑ έκαναν "πολύ ουσιαστική πρόοδο" με την Κίνα στα ζητήματα του εμπορίου. "Τώρα, εξαρτάται και από τις δυο πλευρές να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της συμφωνίας".

Δείκτες – Στατιστικά

Ο δείκτης Dow Jones κερδίζει 302,30 μονάδες (1,21%) στις 25.014,77 μονάδες, ο δείκτης Nasdaq ενισχύεται κατά 72,52 μονάδες (0,97%) στις 7.425,77 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κερδίζει 22,03 μονάδες (0,82%) στις 2.735,01 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 28 κινούνται με θετικό πρόσημο και μόλις δύο με αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Caterpillar στα 159,38 δολ. με άνοδο 3,70 δολ. ή σε ποσοστό 2,41%. Ακολουθούν η Intel με κέρδη 2,40% στα 54,79 δολ. και η Boeing με άνοδο 2,36% στα 359,50 δολ.

Στον αντίποδα, οι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα είναι η Merck & Co. (-0,29%) και η Nike (-0,08%).

Ο δείκτης Russell 2000 των μετοχών της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο 0,6% σκαρφαλώνοντας σε νέο ρεκόρ στις 1.635,72 μονάδες. Ο δείκτες οδεύει για την τέταρτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση.

Οι επενδυτές συνεχίζουν παράλληλα να παρακολουθούν τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων μετά τα πρόσφατα πολυετή υψηλά. Η απόδοση του 10ετούς κινείται κοντά στο 3,07% σήμερα μετά το υψηλό επτά ετών της Παρασκευής στο 3,126%.

Στα μάκρο της ημέρας, ο δείκτης εθνικής δραστηριότητας της Chicago Federal Reserve διαμορφώθηκε στο 0,34 τον Απρίλιο από 0,32 τον προηγούμενο μήνα.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, οι μετοχές της MB Financial Inc. σημειώνουν άλμα 13,8% μετά την ανακοίνωση της τράπεζας ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της από την Fifth Third Bancorp, με την αξία της συμφωνίας να διαμορφώνεται στα 4,7 δισ. δολ. Ο τίτλος της Fifth Third στο μεταξύ σημειώνει βουτιά 7,3%.

Η General Electric ενισχύεται 2,1% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι συμφώνησε να συγχωνεύσει τη μονάδα μεταφορών με την εταιρεία σιδηροδρόμων, Wabtec Corp, έναντι 11,1 δισ. δολαρίων. Η Wabtec κερδίζει 3,6%.