Ισχυρά κέρδη δείχνουν τα futures της Wall Street

Σε ισχυρά κέρδη παραπέμπουν τα futures των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών της Wall Street, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Στιβ Μνούτσιν ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα καθυστερήσει την επιβολή δασμών επί των κινεζικών αγαθών και θα "βάλει τον εμπορικό πόλεμο στον πάγο" μέχρις ότου διευθετηθούν οι λεπτομέρειες μιας εμπορικής συμφωνίας.

Συγκεκριμένα, τα futures του Dow Jones κερδίζουν πάνω από 200 μονάδες, του S&P μονάδες 15 μονάδες και του Nasdaq περίπου 50 μονάδες.

Τόσο ο Μνούτσιν όσο και ο οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ Λάρι Κάντλοου δήλωσαν πως η συμφωνία που επιτεύχθηκε το Σάββατο μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων βοήθησε στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την αντιμετώπιση πιθανών εμπορικών ανισορροπιών στο μέλλον.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών μιλώντας σήμερα στο CNBC τόνισε πως οι ΗΠΑ έκανα "πολύ ουσιαστική πρόοδο" με την Κίνα στα ζητήματα του εμπορίου. "Τώρα, εξαρτάται και από τις δυο πλευρές να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της συμφωνίας".

Το Σάββατο οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών ανέφεραν πως θα συνεχίσουν τις συνομιλίες για τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τα οποία το Πεκίνο θα εισάγει ενεργειακά και αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Κίνα.

"Κατά τη γνώμη μας, τα θεμελιώδη παραμένουν ελκυστικά για κέρδη των μετοχών τόσο στις ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως τους επόμενους μήνες για όσο σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες για το εμπόριο μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον" σχολίσε ο John Stoltzfus της Oppenheimer Asset Management.

Στα εταιρικά νέα, η General Electric ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να συγχωνεύσει τη μονάδα GE Transportation με την εταιρεία σιδηροδρόμων, Wabtec Corp, έναντι 11,1 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, η Fifth Third Bancorp συμφώνησε να αγοράσει την MB Financial έναντι 4,7 δισ. δολ. σε μετρητά και μετοχές.

Στα μάκρο της ημέρας, μικρή άνοδο κατέγραψε ο δείκτης εθνικής δραστηριότητας Chicago Fed τον Απρίλιο, κυρίως λόγω της παραγωγής και της απασχόλησης, αλλά δέχθηκε "πλήγμα" από την προσωπική κατανάλωση και τη στέγαση. Ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 0,34 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, έναντι των 0,32 μονάδων το Μάρτιο.