Νέα επίθεση των shorts στη Folli Follie – Ποιο είναι το fund από τα νησιά Κέιμαν που έβαλε στο στόχαστρο την εισηγμένη

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Η "μάχη" που άνοιξε το αμερικάνικο fund QCM με την Folli Follie και οι συνέπειες που είχε η επίθεσή του στην εισηγμένη, άνοιξε όπως φαίνεται την όρεξη και άλλων shorts οι οποίοι βλέποντας τις εξελίξεις οι οποίες είναι συνεχείς, καθημερινές και επίπονες για τη μετοχή της, αποφάσισαν να ποντάρουν στην περαιτέρω κατάρρευσή της.

Έτσι, μετά το QCM που δήλωσε ανοιχτά ότι είναι short στη Folli Follie στις 3 Μαΐου σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη όπου και παρουσίασε τις ανησυχίες του για τα οικονομικά στοιχεία της εισηγμένης και τα σημεία πώλησης που δηλώνει, καθώς και το Oceanwood το οποίο μία μέρα μετά δήλωσε ότι είναι short στην μετοχή της Folli Follie εδώ και δύο χρόνια, στη λίστα της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς εμφανίζεται ένα νέο fund το οποίο έχει έδρα τα νησιά Κέιμαν.

Συγκεκριμένα, από τις 8 Μαΐου και όταν η Folli Follie είχε ήδη σημειώσει δύο limit down στο ταμπλό, το Oasis Investments II Master Fund LTD αποφάσισε να ανοίξει short θέσεις στη μετοχή της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία οι αρνητικές καθαρές του θέσεις στην Folli Follie διαμορφώνονται στο 0,75% των μετοχών της.

To Oasis Investments II Master Fund LTD ανήκει στο hedge fund Oasis Management Company Ltd, μία long/short επενδυτική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2002 από τον Seth Fischer και έχει έδρα στο Χονγκ Κονγκ και γραφεία στα νησιά Κέιμαν, τις ΗΠΑ (Τέξας), τη Βρετανία και την Ιαπωνία. Την περασμένη εβδομάδα και ενόψει της ένταξης των κινεζικών μετοχών στους δείκτες MSCI (η οποία ανακοινώθηκε χθες), ο Fischer είχε δηλώσει ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί ευκαιρία να σορτάρει περισσότερες μετοχές καθώς πλέον οι επιλογές του από τα assets της χώρας διευρύνονται.

Προφανώς, το fund, αφού αποφάσισε να ανοίξει τις θέσεις του μετά την μεγάλη βουτιά που προκάλεσε στη μετοχή της το QCM, "βλέπει" πως οι αναταράξεις στη μετοχή της εισηγμένης δεν θα τελειώσουν.

Μετά και την "κόκκινη" κάρτα που έδωσε η MSCI αφαιρώντας την χθες από τον δείκτη MSCI Standard Greece, γεγονός που προκαλέσει εκροές κεφαλαίων, όλα δείχνουν πως οι "μετασεισμοί" στην μετοχή δεν θα τελειώσουν.