Ιράν: Ο πρόεδρος Τραμπ παίζει διπλό παιχνίδι στην αγορά πετρελαίου

Το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράν κατηγόρησε σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι παίζει "διπλό παιχνίδι" στην αγορά του πετρελαίου, προσθέτοντας ότι ορισμένα μέλη του ΟΠΕΚ υποστηρίζουν τα αμερικανικά συμφέροντα.

"Ο πρόεδρος Τραμπ παίζει διπλό παιχνίδι στην αγορά πετρελαίου", αναφέρει ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν, Bijan Zanganeh σε ανάρτηση του στο twitter σήμερα. Όπως σημειώνει, οι πολιτικές του προέδρου Τραμπ ευνοούν την αμερικανική σχιστολιθική βιομηχανία οδηγώντας σε υψηλότερα επίπεδα τις τιμές του αργού.

"Ορισμένα μέλη του ΟΠΕΚ παίζουν το παιχνίδι των Αμερικάνων", υποστηρίζοντας την απόφαση του προέδρου Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από την συμφωνία των παγκόσμιων δυνάμεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, πρόσθεσε ο Zanganeh.

Ο Zanganeh δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες χώρες, ωστόσο η Σαουδική Αραβία έχει ανακοινώσει ότι θα καλύψει τυχόν απώλειες στην παραγωγή εάν οι αμερικανικές κυρώσεις διαταράξουν την προσφορά από το Ιράν.

Ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εκτίμησε παράλληλα ότι "τιμές στα $60 με $65 το βαρέλι είναι προς το συμφέρον του ΟΠΕΚ σε μακροπρόθεσμο επίπεδο".

Τα μέλη του ΟΠΕΚ αναμένεται να συναντηθούν τον επόμενο μήνα στη Βιέννη για να συζητήσουν τη στάση τους όσον αφορά τα επίπεδα της παραγωγής τους επόμενους μήνες.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται σταθεροποιητικά σήμερα, μετά τα πρόσφατα υψηλά 3,5 ετών, με το WTI να κερδίζει 0,1% στα 71,44 δολ. και το Brent Ιουλίου να χάνει 0,1% στα 77,40 δολ. το βαρέλι.

