Πάνω από τα $70 το αργό, την Τρίτη οι ανακοινώσεις Τραμπ για το Ιράν

Με ισχυρά κέρδη ξεκίνησε την εβδομάδα το αργό, κλείνοντας τις συναλλαγές της Δευτέρας πάνω από το ψυχολογικό επίπεδο των 70 δολ. το βαρέλι για πρώτη φορά από το Νοέμβριο του 2014.

Ειδικότερα, το συμβόλαιο του αργού παραδόσεως Ιουνίου κέρδισε 1,01 δολ. ή περίπου 1,5% τερματίζοντας τις συναλλαγές στα 70,73 δολ. το βαρέλι στο χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης.

Οι εκτιμήσεις ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αποσύρει τις ΗΠΑ από την συμφωνία των μεγάλων δυνάμεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, επαναφέροντας τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, έχουν οδηγήσει σε ράλι τις τιμές του αργού.

Ο Τραμπ γνωστοποίησε με μήνυμα του στο twitter ότι θα ανακοινώσει αύριο Τρίτη την απόφαση του για το Ιράν.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.