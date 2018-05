Ισχυρές πιέσεις στο Χρηματιστήριο "έφερε" η Folli Follie

Της Αλεξάνδρας Τόμπρα



Ισχυρούς τριγμούς στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προκαλεί το ζήτημα της Folli Follie σήμερα, με την αγορά να σημειώνει ισχυρές απώλειες, αδυνατώντας να "διαχειριστεί" τις πιέσεις λόγω των προεκτάσεων για την εμπιστοσύνη που μπορεί να υπάρξουν στις ελληνικές εισηγμένες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,31% στις 828,01 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 30 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 15,8 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,77% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 2.138,80 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει απώλειες 0,03% στις 970,67 μονάδες.

Η έκθεση της Quintessential Capital Management, μέλους του ομίλου Forbes Finance Council, ότι η Folli Follie μπορεί να είναι η επόμενη "ελληνική Parmalat", οδηγεί τη μετοχή στο limit down σήμερα. Ο τίτλος της Folli Follie κλείδωσε στα 10,74 ευρώ, σημειώνοντας απώλειες 29,99% με τον όγκο μάλιστα να εκτοξεύεται.

Ειδικότερα, η έκθεση της Quintessential Capital Management, αναφέρει ότι αφού εξέτασε τα μεγέθη της εταιρείας, υπάρχουν ανησυχίες για την ικανότητα της Folli Follie να απεικονίσει τα ακριβή στοιχεία της. Μάλιστα, θεωρεί τη μετοχή "υπερβολικά υπερτιμημένη". Σημειώνεται πάντως ότι το συγκεκριμένο fund είναι short στη μετοχή της Folli Follie.

Όπως σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς, η εικόνα που δημιουργείται πλέον για μια τόσο σημαντική εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη των επενδυτών. Εάν ένα fund έχει συντάξει ολόκληρη έκθεση με στόχο την αποδόμηση ενός ολόκληρου ομίλου, χωρίς να υπάρχει άμεση και με στοιχεία διάψευση, τότε τι μπορεί να συμβαίνει σε άλλους ομίλους, αναρωτιέται χρηματιστηριακό στέλεχος στο Capital.gr.

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος της έντονης μεταβλητότητας που κυριαρχεί σήμερα στο Χρηματιστήριο, οι απώλειες του οποίου έφτασαν έως και το -2,07%, δοκιμάζοντας πλέον σημαντικά την τεχνική εικόνα της αγοράς. Άλλωστε το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι απορροφήθηκε η μεγάλη προσφορά μετοχών της Folli Follie, με τον τίτλο όμως να εξακολουθεί να πιέζεται.

Στο μεταξύ, αναφορικά με την τεχνική εικόνα του ΧΑ, σύμφωνα με τον Π. Στεριώτη της Nuntius, η μεγάλη χθεσινή πτωτική συνεδρίαση αλλάζει προς το αρνητικό τα τεχνικά δεδομένα του Γενικού Δείκτη, καθώς δημιουργεί "πολλαπλή κορυφή" στην περιοχή τιμών πέριξ των 850 μονάδων. "Οδηγός" στην πτώση (όπως και στην άνοδο που προηγήθηκε τον τελευταίο μήνα) ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος μάλιστα απώλεσε το επίπεδο των 1.000 μονάδων.

Σε διεθνές επίπεδο, το ενδιαφέρον στρέφεται στα στοιχεία απασχόλησης των ΗΠΑ, με τη Fed, πάντως, να "κερδίζει χρόνο" για τις επόμενες αποφάσεις της. Με πληθώρα ρίσκων στη διεθνή οικονομία και τις υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες να χρησιμοποιούν το αφήγημα του χαμηλού πληθωρισμού, είναι δύσκολο για τη Fed να αποκλίνει σημαντικά, μειώνοντας δυναμικότερα τη ρευστότητα στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Η δε Eurostat έχει αρχίσει το τελευταίο διάστημα να δημοσιεύει χαμηλότερα των προσδοκιών νούμερα για τις οικονομίες των χωρών της Ευρωζώνης, με την ΕΚΤ, εκτιμούμε, να χαιρετίζει την υποχώρηση του Ευρώ κοντά στο 1,20 έναντι του Δολαρίου.

Οι επόμενες εβδομάδες θα επιβεβαιώσουν ή μη το γνωστό χρηματιστηριακό ρητό "Sell in May and go away", που συνιστά στους επενδυτές να αυξάνουν το ποσό των διαθεσίμων (cash) τους, καθώς η εποχικότητα του διαστήματος Μαϊου-Οκτωβρίου θεωρείται αρνητική σε σχέση με το εξάμηνο Νοεμβρίου-Απριλίου. Απαιτητική, φυσικά, η συγκυρία και για όσους (λίγους, αν κρίνουμε από τους όγκους συναλλαγών) τοποθετούνται στο ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς αύξηση της μεταβλητότητας στο εξωτερικό θα επηρεάσει σημαντικά και τα εντός των τειχών χρηματιστηριακά τεκταινόμενα, καταλήγει ο κ. Στεριώτης.

Στο ταμπλό τώρα, η Folli Follie είναι στο -29,99% και στα 10,74 ευρώ, ενώ οι απώλειες σε Λάμδα και ΔΕΗ αγγίζουν το 3,80% και 3,51% αντίστοιχα. Άνω του 1% είναι οι απώλειες σε Jumbo, Βιοχαλκο, Σαράντη, Πειραιώς, Motor Oil, Ελληνικά Πετρέλαια, Μυτιληναίο και ΕΥΔΑΠ, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι ΕΧΑΕ, ΓΕΚ Τέρνα, Grivalia, Εθνική, ΟΛΠ και Eurobank.

Στον αντίποδα, ορισμένοι δεικτοβαρείς τίτλοι προσπαθούν να συντηρήσουν το θετικό τους ρυθμό, αλλά δεν καταφέρνουν να κινηθούν αποφασιστικά ώστε να παράσχουν στήριξη στον Γενικό Δείκτη. Έτσι, ήπια ανοδικά κινούνται οι ΕΕΕ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Alpha bank, Τιτάν, Τέρνα Ενεργειακή και Aegean.