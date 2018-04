Ήπιες απώλειες στη Wall Street με το βλέμμα στα αποτελέσματα

Μικρές απώλειες καταγράφουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Πέμπτης καθώς η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων.

Οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου μονοπωλούν το επενδυτικό ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα με τις Netflix, Goldman Sachs Group και UnitedHealth Group να είναι μεταξύ των εταιριών που έχουν εμφανίσει ενθαρρυντικά μεγέθη.

Οι εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση κερδών 17% για το α΄ τρίμηνο, σύμφωνα με τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών. Αυτός είναι ο υψηλότερος ρυθμός από το 2011.

Το μπαράζ το εταιρικών αποτελεσμάτων έχει επισκιάσει εξάλλου τις ανησυχίες για την εμπορική διένεξη της αμερικανικής κυβέρνησης με Κίνα και Ευρώπη αλλά και για την κρίση στη Συρία.

Δείκτες – Στατιστικά

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones χάνει 93,24 μονάδες (-0,38%) στις 24.651,31 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq υποχωρεί κατά 42,02 μονάδες (-0,57%) στις 7.253,04 μονάδες, ενώ ο S&P 500 χάνει 14,87 μονάδες (-0,54%) στις 2.694,35 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 8 κινούνται με θετικό πρόσημο και 22 με αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η American Express στα 100,29 δολ. με άνοδο 5,14 δολ. ή σε ποσοστό 5,34%. Ακολουθούν η General Electric στα 13,94 δολ. με άνοδο 2,05% και η JPMorgan Chase με κέρδη 0,87% στα 110,29 δολ.

Στον αντίποδα, οι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα είναι η Procter & Gamble (-3,74%), η Intel (-2,28%) και η Apple (-1,88%).

Οι μεγάλες απώλειες της Procter & Gamble ακολουθούν την ανακοίνωση της εταιρείας ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά των δραστηριοτήτων καταναλωτικών προϊόντων υγείας της γερμανικής Merck KGaA. Το ύψος της συμφωνίας διαμορφώνεται στα $4,2 δισ.

Ταυτόχρονα η P&G ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της για το τελευταίο τρίμηνο τα οποία αποδείχθηκαν καλύτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Από τον τραπεζικό κλάδο τα τελευταία οικονομικά μεγέθη της Bank of New York Mellon ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν επίσης τα αποτελέσματα των American Express Co. και Alcoa Corp.

Στον αντίποδα, ο κολοσσός του καπνού Philip Morris International δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ο τίτλος της Amazon.com σημειώνει άλμα 2% μετά την αποκάλυψη του CEO της εταιρείας, Jeff Bezos στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους ότι ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου ξεπέρασε τους 100 εκατ. συνδρομητές στο πρόγραμμα Amazon Prime.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι οι αρχικές αιτήσεις για παροχή επιδόματος ανεργίας μειώθηκαν κατά 1.000 την προηγούμενη εβδομάδα, στον εποχικά προσαρμοσμένο αριθμό των 232.000.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν 225.000 νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας.

Τα επιδόματα ανεργίας παραμένουν κοντά σε επίπεδα τα οποία είχαν καταγραφεί τελευταία φορά στη δεκαετία του 1970. Βρίσκονται χαμηλότερα των 300.000 για 163 συνεχόμενες εβδομάδες, το μακροβιότερο σερί από το 1967.

Παράλληλα, ο δείκτης μεταποίησης Philadelphia Fed σημείωσε άνοδο 1 μονάδας τον Απρίλιο, στις 23,2 μονάδες, ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι ο δείκτης θα διαμορφωνόταν στις 20,1 μονάδες.