Έρχεται roadshow για ελληνικές μικρομεσαίες εισηγμένες από την ΕΧΑΕ

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Με στόχο να καθιερωθεί ως ένα επενδυτικό ραντεβού θεσμικών κεφαλαίων στην Αθήνα, η ΕΧΑΕ δρομολογεί στα τέλη Απριλίου την πραγματοποίηση του πρώτου "ATHEX Mid-Cap Conference” με τη συμμετοχή 16 εταιρειών από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση του ελληνικού Χρηματιστηρίου.

Στο επενδυτικό συνέδριο που θα διοργανωθεί στις 26 Απριλίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στα πρότυπα αντίστοιχων εκδηλώσεων του εξωτερικού, έχουν προσκληθεί διαχειριστές κεφαλαίων και θεσμικοί επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόθεση είναι να παρουσιαστούν οι προοπτικές των mid-caps της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, από τα οποία θα αναδειχθεί η επόμενη γενιά των "blue chips” του Χ.Α.

Αφού προηγηθεί μια παρουσίαση της πορείας και των εκτιμήσεων για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας, οι θεσμικοί που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν one-to-one συναντήσεις με τους επικεφαλής και τις διοικήσεις των εισηγμένων που έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Πρόκειται για 16 εισηγμένες και συγκεκριμένα οι ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ, Υγεία, Cenergy, Ελλάκτωρ, Ευρωπαϊκή Πίστη, Φουρλής, ΓΕΚΤΕΡΝΑ – TEΡNA Ενεργειακή, Ιασώ, Ικτίνος, Intalot, Καράτζης, Κρι-Κρι, ΟΛΠ, Quest Συμμετοχών, Πλαστικά Θράκης.

Και η Wood

Το ενδιαφέρον για τις ελληνικές εισηγμένες – παρά τη μεγάλη μεταβλητότητα στις αγορές – διατηρείται, πάντως, αυξημένο. Μερικές ημέρες αργότερα, στις 3 και 4 Μαίου, η Wood & Co. πραγματοποιηθεί το ετήσιο "Wood΄s Greek Retreat in Athens”.

Στο roadshow της γνωστής επενδυτικής εταιρείας έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή τράπεζες και μεγάλες εισηγμένες, ενώ αυξημένος αναμένεται ο αριθμός των στελεχών διεθνών funds που θα βρεθούν στην Αθήνα για να να πραγματοποιήσουν one to one meetings με τους επικεφαλής των ελληνικών εταιρειών.