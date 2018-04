Διεύρυνση απωλειών στις ευρωαγορές μετά το tweet του Τραμπ

Διευρύνουν τις απώλειες τους τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο twitter για πυραυλική επίθεση στη Συρία

"Η Ρωσιά δεσμεύεται να καταρρίψει να καταρρίψει όλους τους πυραύλους που θα εκτοξευτούν κατά της Συρίας. Ετοιμάσου Ρωσία, διότι θα έρθουν, ωραίοι και καινούριοι και "έξυπνοι" πύραυλοι. Δεν θα έπρεπε να είστε εταίροι με ένα ζώο που σκοτώνει τους ανθρώπους του με χημικά και το απολαμβάνει!".

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!