Αισιοδοξία στη Wall για αποκλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας

Έντονα ανοδικά κινήθηκαν την Τρίτη οι βασικοί δείκτες της Wall Street σε κλίμα αισιοδοξίας ότι ΗΠΑ και Κίνα θα διατηρήσουν ανοικτές γραμμές επικοινωνίας για την αποφυγή περαιτέρω ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο ξέσπασμα ενός εμπορικού πολέμου με απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.

Την αισιοδοξία τροφοδότησαν σήμερα οι δηλώσεις του προέδρου της Κίνας Xi Jinping ο οποίος, μιλώντας στο Boao Forum for Asia, ανακοίνωσε ότι το Πεκίνο σχεδιάζει να δώσει σε ξένες εταιρείες μεγαλύτερη πρόσβαση στον χρηματοοικονομικό και κατασκευαστικό τομέα της χώρας.

Ο Κινέζος πρόεδρος μίλησε επίσης για μειώσεις στους δασμούς που επιβάλλονται στα εισαγόμενα αυτοκίνητα καθώς και για την περαιτέρω βελτίωση των κανονισμών προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων μέτρων.

Η αποκλιμάκωση της έντασης μετά την ανταλλαγή πυρών την προηγούμενη εβδομάδα στον απόηχο της ανακοίνωσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επιβολής δασμών έως 150 δισ. δολ. σε κινεζικά προϊόντα, άμβλυνε τις ανησυχίες των επενδυτών για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης.

Τις δηλώσεις του προέδρου της Κίνας καλωσόρισε ο Αμερικανός πρόεδρος σημειώνοντας στο twitter την πεποίθηση του ότι "μπορούμε να σημειώσουμε μεγάλη πρόοδο μαζί".

Very thankful for President Xi of China’s kind words on tariffs and automobile barriers...also, his enlightenment on intellectual property and technology transfers. We will make great progress together!