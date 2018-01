Νέα ρεκόρ στη Wall Street

Σε ανοδικό έδαφος κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street την Τετάρτη σημειώνοντας και νέα ρεκόρ καθώς οι επενδυτές περιμένουν τα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση της Federal Reserve τα οποία ενδεχομένως να δώσουν νέα στοιχεία για τις αυξήσεις των αμερικανικών επιτοκίων το 2018.

Το θετικό κλίμα του 2017 φαίνεται να συνεχίζεται και το 2018, με τους δείκτες να ξεκινούν το νέο έτος με ισχυρά κέρδη. Η αισιοδοξία για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και η φορολογική μεταρρύθμιση των Ρεπουμπλικάνων έχουν δώσει ώθηση στις μετοχές, αντισταθμίζοντας τις γεωπολιτικές ανησυχίες, με το Ιράν να μπαίνει τις τελευταίες ημέρες στο ραντάρ των επενδυτών.

Οι μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Τεχεράνη έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 22 άνθρωποι, σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται και σήμερα με φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις να πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση της αναταραχής στο Ιράν θα μπορούσε να έχει σοβαρό αντίκτυπο στις τιμές του πετρελαίου.

Δείκτες – Στατιστικά

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 53,61 μονάδες (0,22%) στις 24.877,50 μονάδες, ο τεχνολογικός Nasdaq προσθέτει 49,62 μονάδες (0,71%) στις 7.056,37 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κερδίζει 11,97 μονάδες (0,44%) στις 2.707,77 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 18 κινούνται με θετικό πρόσημο και 12 με αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η IBM στα 159,72 δολ. με άνοδο 5,48 δολ. ή σε ποσοστό 3,55%. Ακολουθούν η General Electric με άνοδο 1,64% στα 18,28 δολ. και η United Technologies με κέρδη 1,39% στα 129,93 δολ.

Στον αντίποδα, οι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα είναι η Intel (-3,21%), η Verizon Communications (-1,85%) και η 3M (-0,71%).

Το επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται να μονοπωλήσουν σήμερα τα πρακτικά της συνεδρίασης της τελευταίες συνεδρίασης της Fed για το 2017 (12-13 Δεκεμβρίου) τα οποία θα ανακοινωθούν λίγο πριν το κλείσιμο της αγοράς. Οι επενδυτές αναζητούν νέα στοιχεία για το πόσες φορές θα επιλέξει η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να αυξήσει τα επιτόκια της αυτό το έτος. Οι περισσότεροι αναλυτές περιμένουν η επόμενη αύξηση των επιτοκίων να έρθει τον Μάρτιο.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις ο τίτλος της Scana Corp. σημειώνει άλμα 23% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ενέργειας ότι εισήλθε σε συμφωνία συγχώνευσης με την Dominion Energy Inc.

Στον αντίποδα, ο τίτλος της MoneyGram International Inc. σημειώνει βουτιά 6% καθώς η εταιρεία υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων και η Ant Financial Services group, θυγατρική της κινεζικής Alibaba Group Holding Ltd, ανακοίνωσαν το βράδυ της Τρίτης ότι θα τερματίσουν την συμφωνία συγχώνευσης τους.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα για τις κατασκευαστικές δαπάνες και τον κλάδο της μεταποίησης ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, οι συνολικές κατασκευαστικές δαπάνες αυξήθηκαν 0,8% τον Νοέμβριο από τον Οκτώβριο στο εποχιακά προσαρμοσμένο μέγεθος των 1,257 τρισ. δολ. όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου.

Σημειώνεται ότι οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal έκαναν λόγο για μικρότερη άνοδο 0,5% τον Νοέμβριο.

Παράλληλα, ο μεταποιητικός δείκτης PMI του Institute for Supply Management ενισχύθηκε τον Δεκέμβριο στις 59,7 μονάδες από 58,2 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που τον τοποθετούσαν στις 58,0 μονάδες.