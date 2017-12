Η καλύτερη χρονιά από το 2013 για την Wall Street το 2017

Σε "κόκκινο" ταμπλό θα βρει το νέο έτος την Wall Street, καθώς οι βασικοί δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου ολοκλήρωσαν με απώλειες την τελευταία συνεδρίαση της καλύτερης χρονιάς από το 2013.

Οι δείκτες "αποχαιρετούν" το 2017 με διψήφια ετήσια κέρδη, έχοντας λάβει σημαντική ώθηση από την Apple, την Facebook και άλλα μεγάλα ονόματα του τεχνολογικού κλάδου, με το δολάριο εντούτοις να βιώνει τη χειρότερη χρονιά από το 2003, χάνοντας περίπου 10% της αξίας του.

Το 2017 σηματοδοτεί έτος ιστορικών υψηλών για τους αμερικανικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, οι οποίοι και "έσπαγαν" τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο, με τους επενδυτές να στηρίζουν την αισιοδοξία τους σε διάφορους παράγοντες - όπως είναι τα σημάδια ανάκαμψης και οι εν γένει πιο ευοίωνες προοπτικές όσον αφορά στην παγκόσμια οικονομία, την ώρα που η θετική εικόνα της αμερικανικής οικονομίας με την ισχυρή αγορά εργασίας αποτέλεσε τη βάση για σημαντική ενίσχυση των εταιρικών μεγεθών.

Παράλληλα και παρά τις αρχικές ανησυχίες που εξέφραζε η αγορά για τις αμφιλεγόμενες πολιτικές του Donald Trump, οι προσδοκίες που "καλλιέργησε" η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση του Αμερικανού προέδρου - που προβλέπει μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 35% στο 21% - οδηγούσαν την αγορά ολοένα και υψηλότερα, κρατώντας την τάση στην Wall κατά βάση ανοδική.

Μάλιστα, η Wall Street κλήθηκε πολλάκις να αγνοήσει τα αρνητικά ερεθίσματα και να διατηρήσει ένα θετικό momentum της αγοράς, όπως είναι οι βαλλιστικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας ή οι τυφώνες που "σάρωσαν" περιοχές της Αμερικής όπως το Τέξας, τη Λουιζιάνα και τη Φλόριντα. Οι επενδυτές φαίνονταν αποφασισμένοι να κρατήσουν την αγορά σε θετική τροχιά, ενώ σε ημέρες που οι δείκτες υπέκυπταν στις πτωτικές πιέσεις, συνήθως επανέρχονταν από την επόμενη κιόλας ημέρα. Άλλωστε και ο "δείκτης φόβου" VIX κινήθηκε σε ιστορικά χαμηλά το 2017.

Οι επιδόσεις των δεικτών

Το κλείσιμο της Παρασκευής δεν σηματοδοτεί το πέρας μόνο του 2017, αλλά και της εβδομάδας, του Δεκεμβρίου και του δ’ τριμήνου του έτους.

Σε επίπεδο συνεδρίασης, ο βιομηχανικός Dow Jones υποχώρησε κατά 0,48% στις 24.719,22 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,52% στις 2.673,61 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε απώλειες 0,67% στις 6.903,39 μονάδες.

Όσον αφορά στο σύνολο του 2017, ο Dow Jones βρίσκεται 25,1% υψηλότερα, ήτοι η δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση σε θετικό έδαφος και η καλύτερη χρονιά από το 2013. Βασικοί "οδηγοί" στα ετήσια κέρδη του υπήρξαν οι μετοχές των Facebook, Apple, Amazon.com, Netflix και Alphabet. Παράλληλα, ο δείκτης ξεκίνησε τη χρονιά κάτω από τις 20.000 και κατάφερε να ξεπεράσει τις 24.000.

Ο S&P 500 κλείνει το έτος με άνοδο 19,4% και πρόκειται για την επίσης δεύτερη διαδοχική χρονιά με κέρδη και για τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2013. Ο δείκτης βρήκε στήριξη στις εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου, ενώ η Ενέργεια ήταν μεταξύ των τομέων με τις χειρότερες επιδόσεις της χρονιάς.

Ο Nasdaq κέρδισε 28,2% και γνώρισε την καλύτερη χρονιά από 2013, ενώ επίσης πρόκειται για το έκτο διαδοχικό έτος με θετικό πρόσημο, ήτοι το μεγαλύτερο σερί από το 1975-1980. Όσον αφορά στις εταιρείες με τα μεγαλύτερα κέρδη, πρόκειται για λιγότερο γνωστά ονόματα όπως είναι η Gravity Co. Ltd., μία εταιρεία της Νότιας Κορέας που σχεδιάζει videogames και της οποίας οι μετοχές γνώρισαν ράλι άνω του 770%. Παράλληλα, η μανία με τα ψηφιακά νομίσματα έδωσε ώθηση και σε άλλες εταιρείες με ανάλογες δραστηριότητες όπως είναι η Riot Blockchain Inc. που έχει καταγράψει "άλμα" που υπερβαίνει το 600% φέτος.

Σε επίπεδο εβδομάδας, οι δείκτες σημείωσαν πτώση.

Ο Δεκέμβριος έφερε κέρδη 1,8% για τον Dow και πρόκειται για τον ένατο μήνα ανόδου και το μακροβιότερο σερί από το 1959. Ο S&P κέρδισε 1%, εξασφάλισε επίσης θετικό πρόσημο για ένατο συνεχόμενο μήνα και σηματοδοτεί το μεγαλύτερο σερί από 1983. Ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,4% και μετρά τον έκτο μήνα σε θετικό έδαφος.

Τέλος, το τελευταίο τρίμηνο του 2017 κέρδισε 10,3%, είναι οι καλύτερες επιδόσεις από το 2013 και το ένατο τρίμηνο κερδών, ήτοι το μεγαλύτερο σερί από το 1997. Ο S&P ενισχύθηκε κατά 6,1% και πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2015, ενώ ο Nasdaq γνώρισε κέρδη 6,3%, διασφαλίζοντας θετικό πρόσημο για έκτο διαδοχικό τρίμηνο.

Οι φόβοι για το 2018

Μπορεί η φετινή χρονιά να σήμανε ισχυρές επιδόσεις για το αμερικανικό χρηματιστήριο, οι επενδυτές ωστόσο δεν παύουν να στρέφουν το βλέμμα στους κινδύνους που "παραμονεύουν", με την έλευση του νέου έτους.

Έτσι, μερικά ρίσκα που διαπιστώνουν οι αναλυτές για το 2018 είναι τα εξής:

Πληθωρισμός και επιτόκια Fed: Εκφράζονται φόβοι απότομης αύξησης του πληθωρισμού με την επιτάχυνση της αμερικανικής ανάπτυξης, ασκώντας πιέσεις στην Federal Reserve για ταχύτερη της αναμενόμενης αύξηση των επιτοκίων. "Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα των μετοχών και των χρηματαγορών παγκοσμίως", προειδοποιούν οι αναλυτές της Bank of America Merrill Lynch.

Γεωπολιτικά: Οι κλιμακούμενες εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας τάραξαν τα νερά των αγορών το 2017, αλλά η Wall Street κατάφερε να αναπτύξει ισχυρές αντιστάσεις - κάτι που ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβεί και μέσα στο 2018. Οι αναλυτές, ειδικότερα, παραπέμπουν στις εξελίξεις στη Βόρεια Κορέα και στη Μέση Ανατολή, στην άνοδο του λαϊκισμού και στις εκλογικές αναμετρήσεις - κλειδιά που είναι προγραμματισμένες για το ερχόμενο έτος σε Ιταλία, Μεξικό και Βραζιλία.

Κρυπτονομίσματα: Με την αγορά να παρακολουθεί το ράλι που γνώρισε στο σύνολο του έτους το Bitcoin και την αυξημένη μεταβλητότητα προς το τέλος του 2017, εκφράζονται ανησυχίες για τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει ενδεχόμενη πτώση του στις μετοχές.